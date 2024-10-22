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Жена Макарского рассказала, с какими семейными трудностями ей пришлось столкнуться

Жена Макарского призналась, что ей приходится мириться с поклонницами певца

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makarskie/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена певца Антона Макарского Виктория призналась, что в браке ей приходится мириться с огромным количеством поклонниц артиста. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По ее словам, ее супруг оказывается в центре внимания женщин всегда. При этом Макарская уточнила, что сама она восхищается его обаянием и тем, какое впечатление он производит на окружающих.

«Например, когда едем куда-то на гастроли, Антон, когда выходит из поезда, что он делает? Помогает всем дамам выйти из поезда. И каждая дама уверена, что именно она понравилась Антону Макарскому. Мне кажется, что он создан для того, чтобы радовать женщин», — поделилась она.

Однако жена певца призналась, что ей не всегда удавалось спокойно реагировать на это. По ее словам, в некоторых ситуациях у нее сдавали нервы, но теперь она поняла, что для актера нет ничего важнее семьи.

В конце июля жена Макарского заявила в своем личном блоге, что не выходила замуж по расчету. По словам артистки Виктории Макарской, их брак уже 25 лет держится на любви.

Ранее Макарская опубликовала архивное свадебное фото.

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