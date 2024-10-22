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В деле Лиама Пейна появился подозреваемый

Полиция заподозрила работника отеля в поставке наркотиков певцу Лиаму Пейну

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Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В деле о трагедии с экс-солистом группы One Direction Лиамом Пейном появился подозреваемый. Первыми результатами расследования полиции Буэнос-Айреса (Аргентина) поделилось издание TMZ.

Стало известно, что полицейские допрашивают всех сотрудников отеля, с балкона которого упал Пейн. Источники в правоохранительных органах Буэнос-Айреса сообщили, что один из работников мог снабдить певца успокаивающими средствами, которые, как сообщается, были найдены в номере Лиама в отеле CasaSur Palermo.

Полиция проводит расследование, чтобы определить, снабжал ли сотрудник Лиама также наркотиками, найденными в кровеносной системе музыканта при вскрытии, включая смесь наркотиков, известную как «розовый кокаин».

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

Позднее появилась информация, что экс-солист One Direction страдал от депрессии из-за проблем с девушкой перед трагедией. Журнал People со ссылкой на источник утверждал, что музыкант был «крайне подавлен юридическими проблемами», связанными с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри.

Ранее Шэрон Осборн обвинила музыкальную индустрию в трагедии с Лиамом Пейном.

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