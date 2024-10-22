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Анна Седокова о разводе: «Я не такая сильная, но выдержу»

Певица Анна Седокова призвала всех отстать от нее на фоне развода с Тиммой

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова эмоционально высказалась о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой в соцсетях и осудила хейтеров за критику в ее адрес.

По словам исполнительницы, сейчас она переживает трудный период, однако продолжает работать, несмотря ни на что.

«Я не хочу ничего комментировать. Я просто хочу, чтобы все от меня отстали. <...> Я так устала от всего этого. Я не такая сильная, как всем кажется. Но я выдержу», — заявила артистка.

Седокова уверена, что справится со всеми трудностями самостоятельно, поскольку намерена идти дальше по миру, «сотканному из бесконечных попыток, отказов и осуждений».

«Я все решу. Как всегда решала. У меня есть я. Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит делать больно бесконечно. Хватит», — отметила певица.

Также Седокова отреагировала на хейт со стороны интернет-пользователей. Она возмутилась, что незнакомые люди осуждают ее, не зная лично. Седокова считает, что хейтеры пишут о собственных страхах в негативных комментариях, потому что не переживали вместе с ней трудные моменты.

«Вы утешали меня, когда мне изменяли, когда я осталась без денег с ребенком на руках? Были со мной рядом, когда я работала в самых грязных караоке, чтобы оплатить адвоката и бороться за дочь? Нет? Тогда вы сейчас пишите мне о своих страхах», — заявила певица.

Анна Седокова подала заявление на развод 16 октября. Знаменитость состояла в браке с баскетболистом Янисом Тиммой с 2020 года.

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