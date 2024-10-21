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Названа дата выхода фильма «Конклав» в российский прокат

Фильм «Конклав» выйдет 21 ноября в российский прокат

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Access Entertainment

Фильм «Конклав» выйдет 21 ноября в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Атмосферы Кино».

Сюжет повествует о декане Коллегии кардиналов Лоуренсе (Рэйф Файнс), который оказывается в центре заговора после ухода Папы Римского. Кардиналу поручено найти преемника Папы Римского, однако он узнает, что у ушедшего лидера были свои тайны. В основу фильма лег одноименный роман Роберта Харриса.

Режиссер картины Эдвард Бергер. В ролях — Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Бруно Новелли, Изабелла Росселлини, Яцек Коман, Лусиан Мсамати, Томас Лойбл, Брайан Ф. О'Бирн, Рони Крамер, Серджо Кастеллитто, Валерио Да Сильва.

«Наш фильм может дать повод для размышлений тем, кто хочет изменить свою жизнь, найти новую цель или обновить старую. Если люди выйдут после просмотра с парой свежих мыслей, я буду очень рад», — заявил Бергер.

По словам исполнителя главной роли Рэйфа Файнса, в картине много манипулятивных и темных личностей, совершающих сомнительные поступки.

«Для моего героя самый важный вопрос — кто сможет стать подходящим духовным лидером», — поделился актер.

Ранее фильм о Сергее Жукове удержался на вершине российского проката.

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