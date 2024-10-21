Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший солист группы «Белый орел» рассказал о диагнозе сына

Певец Александр Ягья рассказал, что его сыну диагностировали аутизм

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший солист группы «Белый орел» Александр Ягья рассказал в шоу «Звезды сошлись», что его сыну Георгию диагностировали аутизм.

Ягья отметил, что особенности сына начали проявляться в два года. Мальчик перестал смотреть в глаза, у него появилась задержка речи, ему стало сложнее обращаться со столовыми приборами. Врачи диагностировали ребенку певца задержку психического развития (ЗПР).

«Он любит есть руками. Но в принципе он держит ложку. Он вообще не разговаривает, к сожалению, у нас. Очень редко он может сказать какое-то слово», — поделился артист.

Ягья рассказал, что мальчик ходит в специализированную школу-интернат. Певец отметил, что ребенок сменил множество учебных заведений.

Артист добавил, что любыми способами борется с диагнозом сына. Он и его жена даже обращались к нетрадиционной медицине.

«Мы и к шаманам ездили, там били в бубен. Когда у тебя такой ребенок, ты веришь во все. За любые шансы хватаешься», — рассказал музыкант.

По словам Ягья, 11-летний Георгий проявляет интерес к музыке — он знает ноты, играет на синтезаторе и обучается гитаре. Мальчик также занимается плаванием. Артист похвастался, что мальчик дважды стал призером на городских соревнованиях.

Ягья признался, что сложно растить ребенка-аутиста.

«Другим детям ты можешь сказать… Первое время мы закрывали все двери и окна. Не дай бог, он пойдет куда-то, ты его потом не найдешь… Мы просыпаемся, а его нет. Мы по всему отелю искали, подошли, а он спокойно сидит около бассейна. Сидит и водичку прямо из бассейна пьет», — вспомнил артист.

Ранее Пригожин рассказал, как смог стать хорошим отчимом для детей Валерии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами