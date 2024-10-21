Бывший солист группы «Белый орел» рассказал о диагнозе сына

Бывший солист группы «Белый орел» Александр Ягья рассказал в шоу «Звезды сошлись», что его сыну Георгию диагностировали аутизм.

Ягья отметил, что особенности сына начали проявляться в два года. Мальчик перестал смотреть в глаза, у него появилась задержка речи, ему стало сложнее обращаться со столовыми приборами. Врачи диагностировали ребенку певца задержку психического развития (ЗПР).

«Он любит есть руками. Но в принципе он держит ложку. Он вообще не разговаривает, к сожалению, у нас. Очень редко он может сказать какое-то слово», — поделился артист.

Ягья рассказал, что мальчик ходит в специализированную школу-интернат. Певец отметил, что ребенок сменил множество учебных заведений.

Артист добавил, что любыми способами борется с диагнозом сына. Он и его жена даже обращались к нетрадиционной медицине.

«Мы и к шаманам ездили, там били в бубен. Когда у тебя такой ребенок, ты веришь во все. За любые шансы хватаешься», — рассказал музыкант.

По словам Ягья, 11-летний Георгий проявляет интерес к музыке — он знает ноты, играет на синтезаторе и обучается гитаре. Мальчик также занимается плаванием. Артист похвастался, что мальчик дважды стал призером на городских соревнованиях.

Ягья признался, что сложно растить ребенка-аутиста.

«Другим детям ты можешь сказать… Первое время мы закрывали все двери и окна. Не дай бог, он пойдет куда-то, ты его потом не найдешь… Мы просыпаемся, а его нет. Мы по всему отелю искали, подошли, а он спокойно сидит около бассейна. Сидит и водичку прямо из бассейна пьет», — вспомнил артист.

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