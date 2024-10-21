Поплавская о скандале Успенской и ее дочери: «Хватит этого дешевого цирка»

Актриса Яна Поплавская возмутилась в Telegram-канале публичным скандалам между певицей Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной.

Поплавская призналась, что не понимает желание Успенской рассказывать о своих проблемах в семье на публику.

«Ну разберитесь вы тихо в своей семье со всем этим, зачем вываливать исподнее на публику? Ну есть у Любы концерты, есть телевидение, есть деньги. К чему этот низкосортный пиар с «похищением» дочки, которая «на самом деле сбежала в Израиль». И даже украинский след приплели», — заявила актриса.

Поплавская заявила, что ей жалко Плаксину. Она считает, что из-за Успенской и желтой прессы к девушке прицепился статус «юродивой наркоманки». Актриса потребовала оставить Плаксину в покое. По мнению артистки, дочь певицы не сможет подняться из-за постоянного давления.

«Исповедование, точнее, излияния в прессе, только усугубляет всю эту дичь. Любе — петь, Татьяне — жить своей жизнью. Хватит этого дешевого цирка», — заявила актриса.

Ранее адвокат Любови Успенской прокомментировала слова дочери певицы об изнасиловании.