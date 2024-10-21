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Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка

Актриса Дженнифер Лоуренс и Кук Марони во второй раз станут родителями

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Joel C Ryan/Invision/AP

Актриса Дженнифер Лоуренс во второй раз станет мамой. Об этом журналу Vogue сообщил ее представитель.

Журналисты обратили внимание, что знаменитость 19 октября вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере, из-под которых едва проглядывал живот.

Лоуренс с 2019 года замужем за директором американской художественной галереи Куком Марони. В 2022 году у них родился сын Си.

17 октября стало известно, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая родила второго ребенка. Известно, что отец ребенка — человек из мира фигурного катания, но не Владислав Тарасенко, от которого фигуристка родила дочь Каталину в 2020 году.

1 октября королевская семья сообщила, что внучка Елизаветы II, принцесса Йоркская Беатрис и итальянский аристократ Эдоардо Мапелли-Моцци во второй раз станут родителями. Они объявили о помолвке в сентябре 2019 года.

Ранее звезда «Гарри Поттера» стала мамой во второй раз.

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