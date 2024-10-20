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Роулинг дважды отказывалась от пэрского титула

Автор Гарри Поттера Роулинг сообщила, что дважды отказывалась от титула пэра

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Global Look Press

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала в соцсети Х, что уже дважды отказывалась от титула пэра.

Она написала, что говорить о таком считается дурным тоном, но ей предлагали этот титул два раза — при тори и лейбористах.

«Если бы мне предложили пэрство в третий раз, я бы все равно не приняла его», — заявила писательница.

Пэрство — система дворянских званий в Англии, а пэрами называют всех тех, кто имеет титул. В случае с писательницей речь, скорее всего, идет о пожизненном получении титула: таким пэрам присваивают звание, которое не передается наследниками. В XX веке от многочисленных привилегий у пэров остались только право заседать в парламенте, право доступа к королевской особе и право не подвергаться гражданскому аресту. Обладателей почетных званий именуют «Лорд X» или «Леди X», где «X» — территория или фамилия, имеющая отношение к титулу. У пэров имеется пять действующих рангов: герцог, маркиз, граф, виконт и барон. Титулы «лорд» и «леди» стали собирательным для них всех.

Ранее сыгравший Волан-де-Морта актер вступился за Роулинг после обвинений в трансфобии.

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