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Адвокат Любови Успенской прокомментировала слова дочери певицы об изнасиловании

Адвокат Успенской: Плаксина заявила об изнасиловании в состоянии измененного сознания

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина прокомментировала в беседе с изданием «СтарХит» заявления дочери певицы, артистки Татьяны Плаксиной, об изнасиловании, незаконном лишении свободы и помещении в психиатрическую больницу.

Шоу «Ты не поверишь!» опубликовало интервью Плаксиной, в котором та рассказывает об изнасиловании, совершенном в специализированной клинике. По словам девушки, ее мать насильно отправила ее туда из-за наркотической зависимости.

Сенина отметила, что с подобными обвинениями Плаксиной необходимо обращаться в соответствующие органы. Адвокат отметила, что певица так не делает.

«Из этого следует только одно — это очередное интервью, данное в состоянии измененного сознания по причине нехватки свободных денег. Мы уже не раз сталкивались с тем, что Таню используют в «нужный момент», а потом она отказывается от своих слов. Это все уже выглядит как сюжет притчи о мальчике и волке. Вот еще один такой случай. Это печально. Что было с Таней без опеки Любы — нам тоже всем известно», — заявила Сенина.

Ранее дочь Успенской рассказала об изнасиловании в клинике.

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