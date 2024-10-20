Виктория Боня рассказала об ухудшении здоровья

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об ухудшении здоровья.

Боня рассказала, что два раза у нее схватило живот во время восхождения в гору. Телеведущая обратилась в больницу, чтобы сделать гастроскопию. Как оказалось, у блогерши обострился гастрит.

«Ничего страшного нет, просто от таких условий и горной еды в пакетиках желудок начал «жаловаться» слишком, он у меня избалован хорошей едой», — поделилась телеведущая.

26 сентября Боня похвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда. 27 сентября телеведущая опубликовала фото без фильтров, на которой продемонстрировала огрубевшую кожу лица и рук.

В комментарии под постами о восхождении Бони мужчины, называющие себя альпинистами, заявили, что телеведущая не могла подняться самостоятельно. Они обвинили ее в постановочном восхождении на гору. Блогерша спросила, чем она «обделила» представителей противоположного пола. Боня заявила, что восходила на гору не туристическим путем.

Ранее Виктория Боня ответила на слухи о пластике ягодиц.