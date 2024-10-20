Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня рассказала об ухудшении здоровья

У блогерши Виктории Бони обострился гастрит

close
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об ухудшении здоровья.

Боня рассказала, что два раза у нее схватило живот во время восхождения в гору. Телеведущая обратилась в больницу, чтобы сделать гастроскопию. Как оказалось, у блогерши обострился гастрит.

«Ничего страшного нет, просто от таких условий и горной еды в пакетиках желудок начал «жаловаться» слишком, он у меня избалован хорошей едой», — поделилась телеведущая.

26 сентября Боня похвасталась, что покорила гору Манаслу высотой 8163 метра. Она опубликовала кадры оттуда. 27 сентября телеведущая опубликовала фото без фильтров, на которой продемонстрировала огрубевшую кожу лица и рук.

В комментарии под постами о восхождении Бони мужчины, называющие себя альпинистами, заявили, что телеведущая не могла подняться самостоятельно. Они обвинили ее в постановочном восхождении на гору. Блогерша спросила, чем она «обделила» представителей противоположного пола. Боня заявила, что восходила на гору не туристическим путем.

Ранее Виктория Боня ответила на слухи о пластике ягодиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами