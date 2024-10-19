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Самойлова и Джиган переехали из особняка с лифтом в деревню в Вологодской области

Рэпер Джиган переехал в деревню с семьей в рамках шоу «Большое переселение»

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ТНТ

Рэпер Джиган, блогерша Оксана Самойлова и их дети приняли участие в реалити-шоу «Большое переселение», в рамках которого переехали жить из своего особняка с лифтом в деревню. Об этом сообщает «СтарХит».

Самойлова рассказала, что приняла участие в социальном эксперименте, чтобы доказать поклонникам свою способность выжить в подобных условиях. Также блогерша напомнила, что выросла в «суровой реальности» — без денег, удобств и с лишениями. По словам Самойловой, ее мать «растягивала окорочок на неделю» из-за нехватки финансов.

«Наши дети родились и выросли в абсолютно других обстоятельствах. <...> Мне кажется, для них это будет классным, полезным уроком, чтобы поняли, как бывает. Поняли, что даже в таких обстоятельствах можно быть счастливыми», — призналась звезда.

Шоу «Большое переселение» выйдет на телеканале ТНТ 1 ноября. По правилам проекта семья Джигана переедет в дом семьи Морозовых в Вологодской области, а жители деревни — в особняк знаменитостей.

В октябре стало известно, что рэпер Джиган подарил своей жене Оксане Самойловой козу. Модель оценила подарок мужа, заявив, что мечтала о животном. Позднее сообщалось, что блогерша купила новому питомцу кардиган более чем за 78 тысяч рублей.

Ранее автор «Дневника хача» назвал переезд в США своим худшим решением.

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