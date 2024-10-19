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Блогерше Битмаме дали меньше месяца на ознакомление с 26 томами дела против нее

Суд Москвы ограничил блогершу Битмаму в сроках ознакомления с материалами дела

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bitmama888/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский суд ограничил блогершу Валерию Федякину, известную как Битмама, в сроках ознакомления с материалами дела до 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Девушку обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с ущербом в размере более 2,2 млрд рублей. Материалы уголовного дела против нее, отметили правоохранители, насчитывают 26 томов.

«К концу этого года материалы будут направлены в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения дела по существу», — подчеркнул собеседник агентства.

Блогершу Валерию Федякину задержали в Москве в сентябре 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Всего следователи насчитали четыре эпизода мошенничества с ее участием. Объем причиненного государству ущерба по ним оценивается в 2,2 млрд рублей. При этом сама Битмама не признает свою вину ни по одному из эпизодов.

До этого суд отправил девушку в СИЗО несмотря на то, что на момент ареста она была на шестом месяце беременности. В итоге Битмама родила в СИЗО, после чего глава общественной наблюдательной комиссии Москвы призвал заменить ей меру пресечения на домашний арест. Однако суд отказался это сделать.

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