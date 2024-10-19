Российская балерина Лиепа о сносе памятника ее отцу в Латвии: «Умные бы гордились»

Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа сообщила, что в Риге собрались сносить памятник ее отцу Марису Лиепе. Слова танцовщицы передает kp.ru.

Скульптура стоит рядом с Латвийской национальной оперой. По словам Лиепы, памятник создал модный художник-инсталлятор. Он выполнен в псевдоавангардной манере, из-за чего выглядит «ужасным и убогим». Балерина вспомнила, как общалась к мэру Риги, чтобы памятник не связывали с именем ее отца, однако танцовщицу не послушали.

«А сегодня латышские власти сами решили памятник демонтировать из-за политической конъюнктуры. <...> Что тут скажешь: умные бы гордились, что Марис Лиепа их земляк, родился в Риге. Ну а если уродливый памятник снесут, я буду только рада», — отметила она.

Также Илзе Лиепа призналась, что перестала общаться со своими родственниками из Латвии. Причиной стало то, что балерина предложила познакомить своих детей с их наследниками. Артистка рассказала, что после своей невинной фразы выслушала «отповедь» от родственников, после чего решила отказаться от общения с ними.

В марте президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства страны из-за ее слов в поддержку России.

Позже Лиепа, комментируя сообщения о лишении ее литовского гражданства, заявила, что сделала свой выбор в пользу РФ.

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