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Лерчек могут пересмотреть меру пресечения из-за лайков в соцсетях

Mash: блогерше Лерчек грозит пересмотр меры пресечения из-за нарушений

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек) могут пересмотреть меру пресечения из-за нарушений условий домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники ФСИН обнаружили минимум один лайк Чекалиной в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), несмотря на то, что блогерше запрещено пользоваться интернетом. Ей сделали первое предупреждение, утверждает Mash, когда опергруппа судебных приставов якобы выезжала к блогерше домой из-за сработавшего электронного браслета. Тогда Лерчек показали ее лайки под постами других блогеров, которые были опубликованы после избрания меры пресечения.

При этом ГУФСИН России по Московской области опровергала информацию о срабатывании браслетов у Чекалиной. В ведомстве подчеркивали, что нарушений условий домашнего ареста у знаменитости нет.

4 октября суд отправил Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.

6 октября Лерчек дала признательные показания на допросе перед удовлетворением судом ходатайства о заключении ее под домашний арест. Позднее стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили, что Панкратову-Черному сделали срочную операцию.

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