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Бузова о жизни до известности: «Мыла лестницы, подметала улицу»

Певица Бузова вспомнила, что подметала улицы из-за нехватки денег в молодости

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова вспомнила, что ей пришлось начать зарабатывать самостоятельно в достаточно молодом возрасте. Ее слова передает kp.ru.

«Я мыла лестницы, подметала улицу. Мне категорически не хватало тех финансов, которые мне давала мама», — рассказала артистка.

Также Бузова поделилась, что столкнулась с невежеством взрослых, будучи школьницей. По словам артистки, директор школы «просто не воспринимал и не переваривал» ее, поэтому демонстративно швырнул аттестат об окончании учебного заведения во время церемонии.

Об этом звезда поделилась накануне премьеры документального фильма «Леди Бу. 20 лет в тренде», который выйдет в честь 20-летия Бузовой на сцене.

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев».

Недавно певец и актер Стас Ярушин раскрыл отношение к Бузовой. Он назвал артистку невероятно крутой и сильной.

Ранее сообщалось, что певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск в России.

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