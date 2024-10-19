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Фанаты One Direction устроили стихийный мемориал в память о Лиаме Пейне

В Москве и Петербурге появились стихийные мемориалы в память о Лиаме Пейне

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Поклонники экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна устроили стихийный мемориал у скульптуры «Печальный ангел», расположенной на набережной реки Карповка. Об этом сообщает mk.ru.

Фанаты музыканта несли цветы, свечи и самодельные плакаты с фотографией артиста к месту скорби. Петербурженка рассказала изданию, что для нее стала ударом новость о трагедии с Пейном. Она целый день слушала песни артиста, чтобы справиться со скорбью.

В Москве, как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», мемориал памяти Лиама Пейна появился на площади Луганской народной республики возле посольства Великобритании. Фанаты экс-солистка One Direction исполняли песни коллектива.

17 октября стало известно, что 31-летний британский музыкант разбился, упав с третьего этажа гостиницы в Буэнос-Айресе. Незадолго до трагедии сотрудники отеля вызывали полицию из-за поведения Пейна, который, по их словам, был пьян.

В заявлении аргентинской полиции говорится, что их вызвали в отель в зеленом районе Палермо, где им сообщили об «агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя». Менеджер отеля рассказала, что услышала громкий шум, а когда прибыла полиция, она обнаружила, что мужчина упал с балкона своего номера.

Ранее One Direction впервые прокомментировали трагедию с Лиамом Пейном.

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