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Самбурская раскрыла сумму, которая ей нужна для комфортной жизни

Певица Самбурская заявила, что ей нужно 5 млн рублей в месяц для жизни

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samburskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и актриса Настасья Самбурская призналась, что ей необходимо зарабатывать 5 млн рублей в месяц для комфортной жизни. Об этом звезда рассказала на подкасте «Ниче Святого» от HiFi-стриминга Звук.

Самбурская не стала раскрывать точную сумму своего гонорара. Ведущий подкаста Марк Андерсон напомнил актрисе, что она стремилась получать за один съемочный день столько же, сколько и народный артист России Сергей Безруков. Самбурская похвасталась, что уже дошла до этой ставки.

«Сейчас у меня даже чуть побольше. Я не знала, что на это уйдет столько лет. Получается, 20 лет у меня ушло, чтобы догнать Безрукова. Но сейчас он меня уже перегнал», — заявила она.

Также знаменитость призналась, что недавно купила квартиру в рассрочку. Она назвала свою новую недвижимость «не слишком большой» и отметила, что площадь квартиры составляет примерно 100 кв. м. Квартира певицы расположена в пределах третьего транспортного кольца в Москве.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные». Сейчас она развивается как певица.

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