Появились первые кадры со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда» на полуострове Рыбачий

На полуострове Рыбачий в Мурманской области начались съемки фэнтези-фильма «Король и Шут. Навсегда», премьера которого состоится в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

По сюжету Горшок и Князь вынуждены объединиться, чтобы спасти сказочный мир от угрозы уничтожения армией злодея Некроманта. Фэнтезийные части фильма отснимут в Мурманской области, а реальность — в Петербурге.

Как сообщил продюсер фильма Игорь «Панкер» Гудков, полный метр будет не продолжением сериала, а отдельным произведением. В новом проекте главными героями станут такие персонажи, как Горшок (Константин Плотников), Князь (Влад Коноплев), Принцесса (Вера Вольт), Вдова (Дарья Мельникова) и Кочерыжка (Илья Хвостиков).

«Я не буду открывать вам все сюжетные линии, но хочу сказать, что это приключенческий фильм, основанный на песнях, на музыке группы «Король и Шут», — отметил он.

Режиссером «Король и Шут. Навсегда» выступит Рустам Мосафир. Он также написал сценарий проекта вместе с Александром Бузиным. За производство фильма «Король и Шут. Навсегда» отвечают Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм».

Изначально фэнтези-фильм выйдет в кинотеатрах в 2025 году, а затем станет доступен на Кинопоиске.

Ранее стало известно, что фильм «Анора» стал фаворитом гонки за «Оскар».