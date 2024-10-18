Экс-участник группы Little Big находится в реанимации в Петербурге

Бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лиссов находится в реанимационном отделении Мариинской больницы в Петербурге с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, сейчас 45-летнего артиста обследуют врачи. Скорую помощь Лиссову вызвала жена, поскольку супруг начал жаловаться на боль в груди и затрудненное дыхание. Другие подробности о состоянии здоровья музыканта не сообщаются. Жена экс-участника Little Big отказалась давать комментарий Mash.

Антон Лиссов женат на фотографе Анжелике Ивановой с марта 2020 года. В том же году у пары родился сын Антон.

Наибольшую известность Лиссов приобрел, будучи бэк-вокалистом Little Big. Музыкант перестал выступать с коллективом, когда большая часть участников Little Big уехала из России после февраля 2022 года. Тогда артист сконцентрировался на своей группе Jane Air, которую основал еще в 1999 году. Настоящая фамилия музыканта — Буренин, фамилию Лиссов он взял «в аренду» у прабабушки.

Недавно стало известно об ухудшении состояния актера Василия Ливанова. Источник рассказал Telegram-каналу Mash, что у артиста резко упало давление. Также он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и тошноту.

Ранее сообщалось, что Шарлота доставили в суд.