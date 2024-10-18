Шарлота доставили в суд

Певца Эдуарда Шарлота доставили в Самарский областной суд для рассмотрения уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

Шарлот вошел в зал суда с улыбкой. На вопросы журналистов о своем содержании в СИЗО и самочувствии он отвечать не стал.

26 сентября прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эдуарда Шарлота. Он обвиняется в ряде преступлений, среди которых реабилитация нацизма, нарушение права на свободу вероисповеданий, уничтожение официального документа, возбуждение ненависти.

Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Певцу неоднократно отказывали в изменении меры пресечения.

25 июня Шарлот якобы анонсировал в социальных сетях гастрольный тур по России. Певец предположил, что его могли взломать.

В июле исполнителя внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Шарлот объявил голодовку в СИЗО из-за неработающего радио.