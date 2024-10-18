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«Изменила всю жизнь»: Катя Лель о разводе

Певица Катя Лель заявила, что ей сложно было решиться на развод

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Катя Лель высказалась о разводе с мужем Игорем Кузнецовым. Ее цитирует kp.ru.

«Конечно, этим решением я изменила всю свою жизнь. И не подумайте, что мне было тяжело отпустить человека», — сказала она.

Лель уточнила, что сложно было решиться на сам развод, поскольку пара 18 лет провела вместе.

Катя Лель и Игорь Кузнецов познакомились на концерте. В 2008 году пара официально узаконила свои отношения: всего вместе Кузнецов и Лель были на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия. В декабре 2023 года стало известно о разводе знаменитости. По словам Лель, причиной разрыва стало недоверие к супругу.

Ранее Лель заявила, что не общается с бывшим супругом после развода.

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