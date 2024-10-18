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«Не отработал аванс»: лейбл Universal разорвал контракт с Лиамом Пейном перед трагедией

Певец Лиам Пейн перед трагедией лишился контракта с музыкальным лейблом

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Amy Harris/Amy Harris/Invision/AP

Звукозаписывающий лейбл Universal Music уволил певца Лиама Пейна незадолго до трагедии с экс-солистом One Direction. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

«Аванс Лиама был огромным, и он его не отработал. Из всех ребят из One Direction Лиам в музыкальном плане был на неправильном пути», — сказал инсайдер.

Пейн работал с подразделением Universal — Capitol Records. Производство его второго сольного альбома было приостановлено до того, как Universal отказалась от сотрудничества со звездой.

Также известно, что в начале октября PR-менеджер Лиама подал в отставку, артист остался без публичного представительства.

«Его наследие будет жить благодаря его музыке и бесчисленным поклонникам, которых он вдохновлял и которые его обожали. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Лиама», — опубликовал открытое заявление лейбл Universal Music.

16 октября 31-летний Пейн упал с балкона своего номера на третьем этаже отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе (Аргентина). Спасти его не удалось.

Накануне One Direction впервые прокомментировали произошедшее.

Ранее стало известно, что Лиам Пейн страдал от депрессии.

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