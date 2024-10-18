Детский фестиваль сказок народов мира в Екатеринбурге переименовали из-за Украины

В Екатеринбурге детский фестиваль сказок народов мира переименовали из-за жалоб родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фестиваль проходит в 61-й школе, четвероклассникам которой на жеребьевке досталась Украина. Родители возмутились необходимости разучивать украинские сказки во время спецоперации России на Украине.

Директор 61-й школы в беседе с представителем канала заявила, что обратилась в департамент образования за советом, как поступить, чтобы фестиваль не отменять. По результатам переговоров фестиваль переименовали из «Сказок народов мира» в «Русские сказки».

Известно, что фестиваль-конкурс «Сказки народов мира» в МАОУ СОШ №61 проходит ежегодно в первой четверти. Его цель — развить творческие способности учащихся и сформировать дружественное отношение к культурным традициям разных народов.

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