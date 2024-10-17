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«Весь вспотел»: Игорь Крутой о выступлении с Ларой Фабиан

Композитор Крутой признался, что сыграл мимо нот во время концерта с Ларой Фабиан

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Народный артист России Игорь Крутой рассказал о курьезе, который произошел с ним во время совместного концерта с канадской певицей Ларой Фабиан. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Крутого, он сыграл мимо нот на концерте лишь однажды — с Фабиан.

«Она пела только под рояль под мой. И я вдруг по «соседям» как начал. Боже мой, я весь вспотел», — вспомнил он.

В 2010 году у Крутого и Фабиан вышел совместный проект «Мадемуазель Живаго» — музыкальный фильм, состоящий из клипов, рассказывающих о путешествии женской души. Крутой подарил Фабиан песню «Любовь, похожая на сон».

Вместе артисты выступили на концерте «Песня года 2010».

Накануне Игорь Крутой признался, что уговаривает певца Андрея Губина вернуться на сцену.

Крутой понадеялся, что Губин возобновит карьеру. Он рассказал, что артист внимательно следит за трендами в популярной музыке, а также за выходами новых песен. По словам продюсера, певец объективно и профессионально оценивает произведения своих коллег.

Ранее концертный директор Сергей Лавров рассказал, что Шура зарабатывает больше всех среди вернувшихся звезд 90-х.

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