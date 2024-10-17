Назван артист, зарабатывающий больше всех среди вернувшихся звезд 90-х

Концертный директор Сергей Лавров назвал вернувшуюся звезду 90-х, зарабатывающую больше других своих коллег по началу карьеры. Продюсер цитирует NEWS.ru.

По словам Лаврова, этот артист — Шура (настоящее имя Александр Медведев).

«Если еще три-четыре года назад артист ездил выступать и за 300, 200, 150 тысяч рублей, сейчас его гонорар уже 2-2,5 миллиона рублей», — сказал Лавров.

Из-за высокой востребованности Шура, продолжил Лавров, изменил райдер — он летает только бизнес-классом и передвигается на дорогих автомобилях.

«Они на днях с коллективом летали на Камчатку, все бизнес-классом, представляете, какие это деньги?» — говорит продюсер.

Шура прославился благодаря хитам «Твори добро», «Холодная луна», «Ты не верь слезам», а также эпатажному образу — выбитым передним зубом и экстравагантными нарядами. Артист поборол наркотическую и алкогольную зависимости, а также победил рак.

Накануне Шура рассказал, что избавился от алкогольной и наркотической зависимостей благодаря подшивке ампул.

Ранее Шура раскрыл свое отношение к пластике.