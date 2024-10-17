Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван артист, зарабатывающий больше всех среди вернувшихся звезд 90-х

Концертный директор Лавров: гонорар певца Шуры достиг 2,5 миллиона рублей

close
Global Look Press

Концертный директор Сергей Лавров назвал вернувшуюся звезду 90-х, зарабатывающую больше других своих коллег по началу карьеры. Продюсер цитирует NEWS.ru.

По словам Лаврова, этот артист — Шура (настоящее имя Александр Медведев).

«Если еще три-четыре года назад артист ездил выступать и за 300, 200, 150 тысяч рублей, сейчас его гонорар уже 2-2,5 миллиона рублей», — сказал Лавров.

Из-за высокой востребованности Шура, продолжил Лавров, изменил райдер — он летает только бизнес-классом и передвигается на дорогих автомобилях.

«Они на днях с коллективом летали на Камчатку, все бизнес-классом, представляете, какие это деньги?» — говорит продюсер.

Шура прославился благодаря хитам «Твори добро», «Холодная луна», «Ты не верь слезам», а также эпатажному образу — выбитым передним зубом и экстравагантными нарядами. Артист поборол наркотическую и алкогольную зависимости, а также победил рак.

Накануне Шура рассказал, что избавился от алкогольной и наркотической зависимостей благодаря подшивке ампул.

Ранее Шура раскрыл свое отношение к пластике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами