Адвокат оценил шансы Полины Гагариной отменить санкции Евросоюза

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил шансы певицы Полины Гагариной отменить санкции Евросоюза (ЕС) в свой адрес. Его цитирует NEWS.ru.

Он одобрил желание звезды аннулировать санкции и решение подать иск в Европейский суд.

«Нарваться на ужесточение санкций маловероятно. Шансы выиграть суд и аннулировать наложенные ограничения достаточно высокие», — сказал Жорин, пожелав Гагариной удачи в отстаивании своих прав.

Адвокат подчеркнул, что с начала введения санкций большое количество россиян смогли в судебном порядке доказать незаконность и необоснованность наложения ограничений. Санкционные списки, отметил он, составляет большое количество различных комиссий, общественных организаций и энтузиастов. К рассмотрению исков об обжаловании суды подходят индивидуально.

«Очень часто бывает, что если рассматривать того или иного гражданина России в частном порядке, то оказывается, что наложение санкций на конкретного человека было необоснованным и незаконным, и эти ограничения отменяются», — заключил Жорин.

Ограничения против Гагариной были введены в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России. Объясняя свое решение, еврочиновники отмечали, что артистка «поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В своем иске Гагарина указала на нарушения со стороны Совета ЕС, в том числе отсутствие причины внесения в список, невыполнение «бремени доказывания», а также несоблюдение принципа свободы выражения мнения.

Ранее в Госдуме назвали положительный аспект санкций ЕС против российских артистов.