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«Миронов был тусовщиком»: дочь Папанова о дружбе актеров

Дочь актера Папанова Елена рассказала, что дружба отца с Мироновым не сложилась

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РИА «Новости»

Дочь актера Анатолия Папанова рассказала о том, почему не сложилась дружба отца с его регулярным партнером по съемочной площадке — Андреем Мироновым. Женщину цитирует «Пятый канал».

По словам Елены Папановой, Миронов был младше коллеги на 19 лет, и потому дружить было трудно.

«Потому что Андрей Александрович Миронов, по-моему, все-таки был тусовщиком. У них там Александр Анатольевич Ширвиндт, Державин, Захаров, Горин, Арканов… А папа — нет», — вспоминает она.

Папанова также вспомнила, что по гороскопу отец был Скорпионом и соответствовал типичному описанию этого знака — был скрытным.

«Такого, чтобы где-то кутить, гулять, не было никогда — он семью любил», — сказала дочь артиста.

И Папанова, и Миронова не стало в августе 1987 года с разницей всего в несколько дней. Вместе они сыграли в фильмах «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука» и «12 стульев», выходили на сцену Театра сатиры.

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