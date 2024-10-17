Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергей Жуков пожаловался на современные каверы на «Руки Вверх!»

Певец Жуков заявил, что ему часто присылали каверы на песни «Руки Вверх!» с матом

close
Пресс-служба ТНТ

Певец Сергей Жуков признался в интервью Юлии Меньшовой, что против практически всех каверов на песню «Руки Вверх!».

Жуков объяснил, что фанаты категорически против перепевок хитов группы. Он отметил, что сами члены коллектива скрупулезно относятся к лицензиям на исполнение своих композиций.

По словам Жукова, люди не представляют, как члены группы «спасли мир» от количества некачественных каверов.

«Просто об этом никто не знает, а мы спасли мир. Нам это пришлось послушать. Когда мне присылают, я сижу, у меня уши свернулись в трубочку. Я говорю: «Кто-нибудь услышал хоть одно слово, кроме мата? То есть нормальное?» Они такие: «Да, крошка моя». Единственное! Ну, молодые рэперы присылают», — поделился артист.

Жуков считает, что в создании каверов нужен «нежный и ласковый» подход, чтобы сделать все максимально красиво. Певец привел в пример свои каверы на песни Вячеслава Добрынина. Артист подошёл к этим работам серьёзно. По словам Жукова, даже композитору понравились песни в его исполнении. Он понадеялся, чтобы такой подход был у всех артистов.

Ранее Джигурда сообщил, что «подпитывался» Волочковой во время отъезда жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами