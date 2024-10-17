Сергей Жуков пожаловался на современные каверы на «Руки Вверх!»

Певец Сергей Жуков признался в интервью Юлии Меньшовой, что против практически всех каверов на песню «Руки Вверх!».

Жуков объяснил, что фанаты категорически против перепевок хитов группы. Он отметил, что сами члены коллектива скрупулезно относятся к лицензиям на исполнение своих композиций.

По словам Жукова, люди не представляют, как члены группы «спасли мир» от количества некачественных каверов.

«Просто об этом никто не знает, а мы спасли мир. Нам это пришлось послушать. Когда мне присылают, я сижу, у меня уши свернулись в трубочку. Я говорю: «Кто-нибудь услышал хоть одно слово, кроме мата? То есть нормальное?» Они такие: «Да, крошка моя». Единственное! Ну, молодые рэперы присылают», — поделился артист.

Жуков считает, что в создании каверов нужен «нежный и ласковый» подход, чтобы сделать все максимально красиво. Певец привел в пример свои каверы на песни Вячеслава Добрынина. Артист подошёл к этим работам серьёзно. По словам Жукова, даже композитору понравились песни в его исполнении. Он понадеялся, чтобы такой подход был у всех артистов.

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