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Супермодель 90-х Синди Кроуфорд против отношений дочери со звездой «Элвиса»

Daily Mail: родители Кайи Гербер вызвали Остина Батлера на серьезный разговор

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Danny Moloshok/Reuters

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд боится, что ее дочь Кайя Гербер может потратить «лучшие годы своей жизни» на отношения со звездой «Элвиса», актером Остином Батлером. Об этом сообщает Daily Mail.

Родители 23-летней модели обеспокоены тем, что актер до сих пор не сделал предложение возлюбленной, хотя пара вместе с конца 2021 года. Кроуфорд и ее супруг Ранде Гербер вызвали Батлера на серьезный разговор, чтобы поинтересоваться о намерениях артиста на их дочь.

«Они уверены, что у него нет к ней серьезных чувств. Ему уже 33 года, не пора ли задуматься о том, что пора остепениться?» — сообщил инсайдер.

По информации источника, Батлер попытался убедить родителей избранницы, что у него только честные намерения на Кайю Гербер. Также актер признался, что ему нужно еще немного времени, чтобы решиться на предложение и указал на молодой возраст своей возлюбленной. Однако отец Кайи сообщил ему, что сейчас девушка проживает «лучшие годы своей жизни».

В марте Батлер посетил церемонию вручения наград премии Американской киноакадемии. Актер был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (за роль Элвиса Пресли в фильме «Элвис»), но уступил Брендану Фрейзеру. Гербер сопровождала его на афтепати — вечеринке Vanity Fair.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст спровоцировал слух разводе из-за иска против него.

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