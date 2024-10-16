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Джеймс Ганн добавил пса Крипто в «Супермена», вдохновившись взятым им из приюта Озу

Режиссер Джеймс Ганн опубликовал свежий кадр из «Супермена» с суперпсом Крипто

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JamesGunn/X (ранее Twitter)

Режиссер Джеймс Ганн поделился в соцсети X свежим анимированным кадром из грядущего «Супермена», на котором Кларк Кент изображен с суперпсом Крипто.

До этого вымышленная собака из комиксов DC появлялась в мультфильмах, но никогда не была задействована в кино. Режиссер признался, что решил добавить персонажа в историю, так как вдохновился своей собакой Озу, которую он взял из приюта незадолго до начала работы над «Суперменом».

«Попавший в приют вместе с 60 другими собаками Озу был, мягко говоря, проблемным. Он вошел в наш дом и сразу же его разрушил. Он сгрыз нашу обувь, мебель и даже мой ноутбук. Прошло много времени, прежде чем он позволил нам хотя бы прикоснуться к себе», — рассказал постановщик.

По словам Ганна, он радовался, что у Озу нет суперспособностей, иначе бы их жизнь стала еще более сложной. Но эта мысль вдохновила режиссера добавить Озу в сценарий «Супермена».

«Таким образом, Крипто изменил форму истории, как Озу менял мою жизнь. Кстати, сейчас Озу довольно часто ведет себя очень хорошо», — подытожил Ганн.

Также постановщик поделился с поклонниками личным снимком, на котором он изображен вместе с Озу.

«Супермен» выйдет в мировой прокат в июле 2025 года.

Ранее сообщалось, что в бывшего гитариста Оззи Осборна выстрелили несколько раз в США.

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