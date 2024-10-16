Продюсер оценил успех предстоящих концертов Вайкуле в Германии

Билеты на концерты певицы Лаймы Вайкуле в Германии, запланированные на декабрь, продаются плохо, однако в этом нет ничего удивительного. Об этом интернет-изданию «Абзац» заявил организатор концертов, продюсер Сергей Лавров.

По его словам, востребованность певицы и раньше была низкой.

«Лайма Вайкуле никогда не «продавалась» хорошо. Только в Советском Союзе на ее концерты ходили, и то лишь по той причине, что ходили вообще на всех. Тем более ей писал композиции Раймонд Паулс. С 2000-х по 2020-е билеты на Вайкуле невозможно было реализовать вообще нигде и никогда. Очень много мероприятий отменялось. А все, что проводилось, было убыточным», — сказал Лавров.

Он также отметил, что для Вайкуле наступили не лучшие времена. Продюсер считает, что продать билеты на мероприятия в немецких городах ей не удастся.

Экс-директор Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник до этого объяснил провал продаж билетов на концерт Лаймы Вайкуле на Тенерифе. Концерт на испанском острове был запланирован у латвийской певицы на 11 октября, но его отменили. Дзюник указал на то, что Вайкуле не записывала ни новых альбомов, ни песен. Он выразил мнение, что в Европе никто о ней не вспоминает.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии встретилась с Лаймой Вайкуле и группой «Би-2».