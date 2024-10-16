Федосеева-Шукшина отреагировала на новости об ухудшении состояния

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина опровергла новости о том, что ее состояние ухудшилось. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

По ее словам, с ее здоровьем все хорошо.

«Дайте мне спокойно пожить. У меня, слава Богу, все хорошо. Дочь Ольга за мной ухаживает. Недавно была в гостях у Марии, пообщалась с правнуком Марком (внук Марии Шукшиной. — Прим. ред.). Да, конечно, болят суставы, как у каждого в моем возрасте. Но я благодарю судьбу за жизнь, которую прожила, и хочу еще пожить без «идиотских» новостей про себя», — поделилась артистка.

Она также добавила, что не падала с лестницы, как пишут СМИ.

16 октября Telegram-канал Mash писал, что состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. По данным канала, 86-летней народной артистке РСФСР стал хуже из-за последствий инфаркта — она якобы жалуется на провалы в памяти и обмороки, которые участились после инсульта.

Отмечалось, что в сентябре актриса упала с лестницы дома и ударилась головой, после чего стала жаловаться на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Медики порекомендовали ей отдых в санатории, куда Федосеева-Шукшина отправится в ближайшее время.

Ранее дочь Марии Шукшиной обвинила мать в побоях.