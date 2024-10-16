Сериал с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена выйдет на ТВ

Премьера комедийного сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена состоится на ТВ. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

По сюжету президент США Джо Байден летит в Россию под прикрытием, чтобы проверить, как работают санкции. Он теряет документы, но обзаводится другом-патриотом, помогающим американскому президенту устроиться в школу учителем английского языка и найти жилье в хрущевке. В США улетает похожий на Байдена российский пенсионер Иваныч.

Сам Дюжев назвал выходящий 28 октября в эфир сериал смешным.

«Кроме того, это очень познавательно с точки зрения самих себя — я имею в виду Россию и живущих здесь людей. Мы можем увидеть присущие нам качества, проявления, поступки, наши логику и изобретательность», — поделился впечатлениями актер, сравнивающий сериал с «Приключениями итальянцев в России».

По словам креативного продюсера и сценариста Александра Балдина, эта комедийная история — в первую очередь про людей.

«Мы хотели показать россиян с точки зрения иностранца, не обычного, а первого лица государства; рассказать о том, каким мы видим Президента Америки, о том, какими могли быть его приключения среди обычных русских людей. О том, как Байден мог бы понять, почему не работают санкции, и понять саму Россию», — сказал он.

Режиссером проекта выступил Евгений Невский («Этерна: часть первая», «В спорте только девушки»). Также в сериале снялись Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.

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