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Гарик Харламов о Маслякове: «Это отдельная жизнь моя»

Комик Гарик Харламов назвал КВН эпохой его становления как юмориста

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Надежда Лебедева/Global Look Press

Комик, актер и шоумен Гарик Харламов признался в программе «Белая студия», что КВН определил его дальнейший путь в юморе.

«Александр Васильевич — это отдельная жизнь моя! Это целая эпоха, мое становление как юмориста. Потому что КВН — это, конечно, школа», — поделился артист.

Харламов отметил, что не сразу попал в Высшую лигу. Сначала его команда победила в вузе, а затем попала в Сборную Москвы.

Комик признался, что очень смущался перед ведущим КВН Александром Масляковым и старался не смотреть на него.

«Мне казалось, что я превращусь в камень. Это была оторопь, невероятный пиетет перед человеком», — рассказал комик.

Телеведущего Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

Ранее Ярушин рассказал о ссорах с Масляковым.

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