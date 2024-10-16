Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Михаил Лисов о совместном треке с Джонни Деппом: «Все сложно»

Гитарист Михаил Лисов: запись совместного трека с Джонни Деппом не состоится

close
Global Look Press

Гитарист и клавишник группы «Яморе» Михаил Лисов сообщил в беседе с ТАСС, что запись совместного трека с американским актером Джонни Деппом не состоится.

Лисов рассказывал о планах на совместное сотрудничество с Деппом в 2023 году. Тогда американский актер прислал свою гитару в Москву, чтобы впоследствии записать песню о «сложностях жизни и позитивном в них» с группой «Яморе».

Лисов объяснил, что трудности с записью возникли из-за сложившейся ситуации. По словам гитариста, у Деппа «тоже были какие-то проблемы».

«Пока есть сложности. У нас не получаются с ним никакие приезды, от него пока только гитара. Кроме гитары ничего нет, все сложно очень», — поделился музыкант.
Лисов признался, что идея записать совместную композицию была его.

«Какие-нибудь мечты, которые я хотел в свое время воплотить, но вот то, что получилось. Гитара от него, потому что было какое-то общение, и то, это были его агенты в основном», — рассказал артист.

По словам Лисова, на данный момент переговоры с Деппом и его агентами приостановлены.

Ранее модель Власова предположила, что Джонни Депп заинтересован в поездке в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами