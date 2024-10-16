Михаил Лисов о совместном треке с Джонни Деппом: «Все сложно»

Гитарист и клавишник группы «Яморе» Михаил Лисов сообщил в беседе с ТАСС, что запись совместного трека с американским актером Джонни Деппом не состоится.

Лисов рассказывал о планах на совместное сотрудничество с Деппом в 2023 году. Тогда американский актер прислал свою гитару в Москву, чтобы впоследствии записать песню о «сложностях жизни и позитивном в них» с группой «Яморе».

Лисов объяснил, что трудности с записью возникли из-за сложившейся ситуации. По словам гитариста, у Деппа «тоже были какие-то проблемы».

«Пока есть сложности. У нас не получаются с ним никакие приезды, от него пока только гитара. Кроме гитары ничего нет, все сложно очень», — поделился музыкант.

Лисов признался, что идея записать совместную композицию была его.

«Какие-нибудь мечты, которые я хотел в свое время воплотить, но вот то, что получилось. Гитара от него, потому что было какое-то общение, и то, это были его агенты в основном», — рассказал артист.

По словам Лисова, на данный момент переговоры с Деппом и его агентами приостановлены.

Ранее модель Власова предположила, что Джонни Депп заинтересован в поездке в Россию.