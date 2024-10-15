Концертный директор Самбурской ответила на слухи о свадебном путешествии актрисы

Концертный директор Настасьи Самбурской Алена Макарова опровергла в беседе с WomanHit.ru, что актриса отправилась в свадебное путешествие.

Макарова объяснила, что Самбурская находится в отпуске после сложного съемочного периода. Она добавила, что у нее нет информации о свадебном путешествии.

«Уехала отдохнуть перед стартом следующих проектов. Но путешествие не свадебное, а самый обычный отдых», — поделилась представительница актрисы.

15 октября продюсер Дмитрий Щербанов заявил, что Самбурская якобы отправилась в свадебное путешествие.

В июне Настасья Самбурская рассекретила свой роман. Она опубликовала снимок с незнакомцем. На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи. В конце августа актриса сообщила, что выходит замуж. Артистка опубликовала видео, где показала себя с кольцом. По словам знаменитости, она догадывалась, что избранник пойдет на такой шаг.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса рассказывала, что экс-супруг поднимал на нее руку.

Ранее Самбурская пожаловалась на выгорание.