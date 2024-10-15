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Стал известен новый псевдоним Егора Крида

Певец Егор Крид сменил псевдоним на Сплит

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) сменил псевдоним на Сплит. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Псевдоним Крида уже изменен на популярных музыкальных платформах.

14 октября певец сообщил, что вынужден поменять имя. По словам артиста, ему придется отказаться от псевдонима ненадолго, пока он разбирается с документами. Крид пообещал раскрыть подробности о случившемся позднее.

Егор Булаткин выступал под псевдонимом KReeD с 2011 года. Музыкант рассказывал, что имя взял из названия группы ребят, с которыми вместе рисовал граффити. Затем певец начал сотрудничать с лейблом Black Star, который в 2015 году зарегистрировал имя Егор Крид как товарный знак. В 2019-м Крид ушел из Black Star, но тогда ему удалось сохранить свой псевдоним.

В сентябре Егор Крид получил травму на съемках. Врач диагностировал рэперу частичное повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Певец порадовался, что у него не перелом.

До этого Крид публиковал видео в соцсетях, на котором видно, как его везут в инвалидном кресле. Артист намекал, что ему потребовалась медицинская помощь на съемочной площадке.

Ранее Егор Крид заступился за квадроберов.

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