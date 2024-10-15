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Дочь Успенской ответила на слухи о пластике

Дочь Успенской Плаксина опровергла, что делала пластику

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дочь Любови Успенской, певица Татьяна Плаксина опровергла в беседе с порталом «Страсти», что делала пластику лица.

Плаксина призналась, что пока не планирует изменять внешность с помощью хирургического вмешательства. В будущем она хочет поддерживать свое лицо качественной косметологией. Артистка не отрицает, что может прибегнуть к пластике.

«Если придется когда-нибудь что-то резать, пойду и на это. Но мне кажется, сейчас косметология настолько развита, что, если рано начинаешь, можешь просто всю жизнь поддерживать форму, не переходя к более экстремальным методам», — поделилась певица.

Плаксина также не хочет красить волосы. Артистке «безумно» нравится ее цвет. Она уточнила, что не сушит волосы даже феном.

Татьяна родилась в браке Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным.

В 2023 году мать Плаксиной Любовь Успенская поддержала певицу Славу, обвинившую пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной операции на грудь. Слава рассказывала, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Успенская заявила, что тоже осталась недовольна своей пластикой у Хайдарова.

Ранее Хайдаров заявил о готовности примириться с певицей Славой.

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