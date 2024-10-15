Джигурда сообщил, что «подпитывался» Волочковой во время отъезда жены

Шоумен Никита Джигурда согласился с решением балерины Анастасии Волочковой, что им нужно прекратить их общение, поскольку вернулась его «богиня Анис». Слова передает VOICE.

Джигурда высказался об отношениях с экс-солисткой Большого театра на премьере фильма «Кореша», куда пришел вместе с супругой Мариной Анисиной. Он заявил, что «подпитывался» энергией Волочковой, когда жена была во Франции. По его словам, Анисина «все разрулила», когда вернулась к мужу из-за границы. При этом, отметил Джигурда, он до сих пор любит танцовщицу.

«Теперь я получаю из междуножного храма ту энергию, которой мне хватает. Маринка знает, я в храм богини Волочковой ни-ни. Но за грудь женщину подержать, если она разрешает...» — отметил он.

Также Джигурда признался, что нечасто ругается с Мариной Анисиной, потому что в их отношениях «все классно». Знаменитости стараются чаще напоминать друг другу, что они боги любви — и таким образом решать большинство конфликтов.

В январе в сети появилось видео с эротическим танцем Джигурды и Волочковой. В ролике шоумен встал перед Волочковой на колени и сорвал с балерины штаны.

Позже балерина подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео. Она подчеркивала, что на момент записи видео в доме находились только Джигурда и его помощник.

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