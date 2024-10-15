Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джигурда сообщил, что «подпитывался» Волочковой во время отъезда жены

Шоумен Джигурда признался в любви к Волочковой, когда рядом стояла его жена

close
Настя Ивлеева/YouTube

Шоумен Никита Джигурда согласился с решением балерины Анастасии Волочковой, что им нужно прекратить их общение, поскольку вернулась его «богиня Анис». Слова передает VOICE.

Джигурда высказался об отношениях с экс-солисткой Большого театра на премьере фильма «Кореша», куда пришел вместе с супругой Мариной Анисиной. Он заявил, что «подпитывался» энергией Волочковой, когда жена была во Франции. По его словам, Анисина «все разрулила», когда вернулась к мужу из-за границы. При этом, отметил Джигурда, он до сих пор любит танцовщицу.

«Теперь я получаю из междуножного храма ту энергию, которой мне хватает. Маринка знает, я в храм богини Волочковой ни-ни. Но за грудь женщину подержать, если она разрешает...» — отметил он.

Также Джигурда признался, что нечасто ругается с Мариной Анисиной, потому что в их отношениях «все классно». Знаменитости стараются чаще напоминать друг другу, что они боги любви — и таким образом решать большинство конфликтов.

В январе в сети появилось видео с эротическим танцем Джигурды и Волочковой. В ролике шоумен встал перед Волочковой на колени и сорвал с балерины штаны.

Позже балерина подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео. Она подчеркивала, что на момент записи видео в доме находились только Джигурда и его помощник.

Ранее певец Сергей Жуков вспомнил, как «словил глюк» на съемках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами