Катя Лель решила не судиться с Отаром Кушанашвили

Тушинский суд Москвы принял отказ Кати Лель от иска к ведущему Отару Кушанашвили, который ранее высмеял ее в ролике на YouTube. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат певицы Татьяна Галанцева.

«Суд принял отказ от исковых требований и вынес определение о прекращении искового производства. Екатерины не было на заседании, равно как и представителя Отара Кушанашвили. На заседании присутствовали лишь представители истца и пресса», — сказала Галанцева.

В сентябре Катя Лель подала в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к шоумену Отару Кушанашвили. Певица заявила, что тот на своем YouTube-канале распространяет информацию, которая наносит вред ее репутации. В феврале журналист возмутился словами Лель о том, что успех ее хита «Мой мармеладный» в TikTok — это якобы «замысел высших цивилизаций», и призвал артистку остановиться.

В день рождения Лель Кушанашвили решил извиниться перед певицей в видеообращении. Телеведущий пообещал, что больше не позволит себе каких-либо саркастических реплик в ее сторону. Артистка приняла извинения и заявила, что гордится поступком Кушанашвили.

3 октября адвокат Лель Татьяна Галанцева сообщила «Газете.Ru», что 14 октября Тушинский суд Москвы рассмотрит отказ певицы от иска к шоумену Отару Кушанашвили. При этом она обратила внимание, что окончательное решение будет принимать судья.

Ранее Кушанашвили удалили злокачественную опухоль в печени и в кишечнике.