Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге пройдет показ триллера «Вдохновение»

В Санкт-Петербурге пройдет показ дебютного фильма Еронина «Вдохновение»

close
Пресс-служба фестиваля КАРО.Арт

В Санкт-Петербурге покажут дебютный полнометражный фильм режиссера Константина Еронина «Вдохновение». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании SLON SALES HOUSE.

Показ состоится в рамках фестиваля авторского кино КАРО.Арт. Он пройдет 23 октября в Санкт-Петербурге и 17 октября в Москве. Фильм уже был представлен на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче».

Картина рассказывает об одиноком художнике, живущем на берегу высохшего озера. Время от времени к нему приходит почтальон, но вместо писем он приносит картины. Мужчина обменивает их властному человеку на алкоголь и еду. Художник пытается выяснить, кому принадлежат работы.

Главные роли сыграли Вячеслав Кормильцев, Виктор Михайлов и Михаил Евланов.

Еронин признался, что история его фильма является очень личной. Он вдохновился своим отцом – художником со стажем в 50 лет, который потерял руку в начале нулевых. Режиссер отметил, что тогда наблюдал за всеми стадиями творческих мук родителя.

Еронин наполнил картину множеством метафор.

«Например, я болею ОКР и страдал паническими атаками. С 2018 года я перестал выезжать из собственного города, потому что у меня образовался страх, вдруг что-то со мной случится, к примеру, где-то на трассе», — поделился кинематографист.

Ранее стало известно, какой фильм в российском прокате соберет миллиард рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами