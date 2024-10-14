Стало известно, какой фильм в российском прокате соберет миллиард рублей

Если еще несколько недель фильм «Руки вверх!», покоривший российский прокат, продержится в топе, то он соберет 1 млрд рублей, рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. Картина собрала массу положительных отзывов и подарила большие надежды представителям киноиндустрии, рассказал он в беседе с НСН.

К воскресенью фильм по количеству зрителей достиг 70-80% потенциала, заявил Воронков.

«Мы ставим эстимейт, что он вполне может достигнуть одного миллиарда рублей, если будет держаться в топе хотя бы еще пару недель. Надежда на этот фильм у нас есть», — добавил он.

Что касается других киноновинок октября, то россияне смогут увидеть фильм «Анора», ставший победителем Каннского фестиваля в этом году. На него делается большая ставка, но пока нет уверенности, что картина много соберет, рассказал эксперт. Кроме того, в прокат выходит фэнтези «Огниво», в котором кинотеатры не сомневаются, заключил Воронков.

Напомним, фильм «Руки вверх!» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ по итогам выходных, собрав 225,7 млн рублей. Лидер музыкальной группы Сергей Жуков сообщал, что в картине не будет показана вся история коллектива, вместо этого зрителям представят «мужскую историю Золушки» и раскроют секреты многих песен.

Сергей Жуков ранее вспомнил, как «словил глюк» на съемках фильма «Руки вверх!».