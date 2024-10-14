Газманов разместил купель посреди гостиной: «Строители отговаривали»

Народный артист России Олег Газманов рассказал в шоу «Звезды сошлись», что оборудовал баню в доме.

Газманов установил двойную купель посреди гостиной.

«Меня строители отговаривали: «Зачем тебе это?» — поделился певец.

В августе Газманов назвал врагами своих коллег, которые переехали в другую страну. По его мнению, человек — враг, если находится «по другую сторону».

Газманов отметил, что не хочет разговаривать про тех коллег, которые выступили против специальной военной операции на Украине. К примеру, Лайму Вайкуле. Он заявил, что не будет пиарить этих артистов.

Олег Газманов внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля». В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией.

4 июля стало известно, что YouTube заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова. Позже Газманов опубликовал в своем Telegram-канале клип на песню «Русский мир», призвав поклонников выкладывать ролик на заблокировавший его канал YouTube.

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