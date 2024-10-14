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Жена Петросяна впервые показала фото во время беременности

Жена Петросяна Брухунова опубликовала фото во время беременности

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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впервые показала снимки во время беременности.

Брухунова опубликовала фото с округлившимся животом.

«Год назад в нашу жизнь пришла Матильда! И как только я взглянула на тебя — я поразилась, как же я люблю тебя, хоть и видела впервые», — подписала публикацию жена юмориста.

13 марта 2024 года Брухунова опубликовала в соцсетях семейное фото, держа на руках дочь. Жена артиста скрывала свою вторую беременность, поэтому в сети появились слухи, что девочку выносила суррогатная мать. Супруга комика опровергла эту информацию.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Они тоже скрывали, что ждут рождения первенца, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

В мае Петросян назвал своего сына театральным человеком, который уже много раз посещал спектакли. По словам юмориста, четырехлетний Ваган учит своих сверстников, как надо вести себя в зрительном зале. При этом артист уточнил, что культурой мальчика преимущественно занимается его жена.

Ранее Брухунова ответила на критику ее романа с Петросяном.

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