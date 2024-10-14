Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали за дискредитацию российской армии

Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Причиной штрафа стала дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. В отношении стендапера было возбуждено дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан»).

После начала специальной военной операции Гаврилов переехал в Грузию, но впоследствии вернулся на родину.

6 сентября Гаврилов начал тур по России, он успел выступить в Казани и Ижевске. 8 сентября комика задержали в Нижнем Новгороде перед его концертом на площадке «DKRT». Предстоящие выступления комика в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили.

9 сентября Гаврилова арестовали на 13 суток по административному делу о разжигании ненависти. Комика задержали в родном Нижнем Новгороде перед концертом, поводом стало видео на YouTube-канале артиста — в нем правоохранители нашли «русофобские шутки». Гаврилов после задержания извинился и заявил, что «поменял позицию».

21 сентября Гаврилов вышел из спецприемника после ареста. На выходе его встретили близкие и фанаты.

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