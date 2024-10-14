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«Золотой глаз» на кинофестивале в Цюрихе получила драма о женских бедах

На Цюрихском кинофестивале главный приз получила драма «Как стать цесаркой»

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Depositphotos

На 20-м Цюрихском кинофестивале главный приз «Золотой глаз» получила драма Рунгано Ниони «Как стать цесаркой», сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм рассказывает историю замбийской девушки Шулы, которая находит тело дяди, а после этого раскрывает малоприятные секреты своей семьи. В этом году «Как стать цесаркой» был награжден призом за режиссуру в секции «Особый взгляд» в Каннах.

«Фильм Ниони говорит, что причина многих бед, которые вынуждены терпеть женщины, — всеобщее молчание и нежелание менять сложившиеся порядки. Для обществ, затронутых четвертой волной феминизма, это было актуально лет семь назад, однако в контексте патриархальной культуры фильм выглядит смелым и провокационным», — отмечал Forbes.

Лента «Дневники черного ящика», которая стала отражением журналистского расследования японки Сиори Ито, получила приз зрительских симпатий и награду как лучший документальный фильм. В нем журналистка пытается привлечь к ответственности преступника, который совершил насилие по отношению к ней. Своим делом она разоблачает устаревшую судебную и общественную системы Японии.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн ходил на прослушивание в фильм «Анора» голым.

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