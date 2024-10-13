Режиссер «Василия Теркина» рассказал, какие травмы дети получили на съемках

Дети, пострадавшие на съемочной площадке фильма «Василий Теркин» под Лугой Ленинградской области, получили ушибы, сообщил ТАСС режиссер ленты Карен Геворкян.

Он рассказал, что сейчас возвращается из больницы. В результате обрушения одной из секций перрона ушиблись несколько человек. Пятеро уже ушли домой из больницы.

«У детей есть ушибы, детских переломов нет», — сказал Геворкян.

В комментарии «Газете.Ru» режиссер объяснил, что произошло на съемочной площадке.

«Перрон, полустанок. Стоит поезд. Перрон состоит из восьми секций. Сегодня, видимо, от больших эмоциональных встрясок, одна секция, которая находится на высоте метр шестьдесят от земли вместе со мной, с камерой, с кинооператором, со звукооператором и с некоторым количеством людей в массовке плюхнулась на землю», — сообщил Геворкян.

Он призвал не верить тому, что пишут об инциденте в интернете, потому что «никаких поездов, которые упали в пропасть», не было, и пол не проламывался.

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