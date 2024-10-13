«Только очки потерял»: режиссер Геворкян рассказал об обрушении декорации на съемках

Режиссер Карен Геворкян не пострадал при обрушении декорации во время съемок фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области. Об этом он сообщил «Газете.Ru». По словам Геворкяна, обрушилась одна из секций перрона, где происходили съемки.

«Перрон, полустанок. Стоит поезд. Перрон состоит из восьми секций. Сегодня, видимо, от больших эмоциональных встрясок, одна секция, которая находится на высоте метр шестьдесят от земли вместе со мной, с камерой, с кинооператором, со звукооператором и с некоторым количеством людей в массовке плюхнулась на землю. Есть ушибы. Три человека из семи уже вернулось домой своим ходом. Сейчас мы выясняем, какие последствия по другим людям, потому что мы отвечаем за каждого человека», — сказал режиссер.

Геворкян пожаловался, что многие СМИ, сообщившие о произошедшем, слишком драматизировали инцидент.

«Это очень огорчительное для меня событие, потому что у нас все происходило очень-очень интересно, честно и живо. Мы сняли очень, мне кажется, очень живой эпизод по Твардовскому. В последний момент произошло то, что произошло. В жизни бывает всякое. Ровно то, что я сказал, было на самом деле. Никаких поездов, которые упали в пропасть и так далее. Кто-то там в интернете пишет глупости, что вагон проломился, пол. Кто и почему это сочиняет? Это интернетовская глупость. Я лично потерял очки всего лишь пока так. Уже не найду, потому что раздавили точно», — заключил он.

До этого сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области обрушилась декорация. В этот момент там происходили съемки фильма «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна. По данным «112», пострадали семь человек.

Ранее в Краснодарском крае произошло обрушение в здании медицинского учреждения.