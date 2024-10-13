Иск Кати Лель к Отару Кушанашвили рассмотрят 14 октября

Тушинский суд Москвы 14 октября рассмотрит иск певицы Кати Лель к ведущему Отару Кушанашвили, который ранее высмеял ее в ролике на YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание состоится 14 октября в 12:00», — заявили в суде.

Певица отмечала в иске, что слова Кушанашвили наносят ей репутационный вред и создают негативный образ как публичного лица. Также она просила удалить ролик на YouTube-канале Кушанашвили, опровергнуть сведения и взыскать деньги за моральный ущерб.

В одном из интервью она объяснила успех трека «Мой мармеладный», который завирусился среди иностранцев в соцсетях «замыслом высших цивилизаций». Кушанашвили высмеял это заявление и попросил певицу «остановиться». Позже Кушанашвили извинился перед певицей за свои высказывания.

В начале октября адвокат певицы Кати Лель Татьяна Галанцева сообщила «Газете.Ru», что 14 октября Тушинский суд Москвы рассмотрит отказ певицы от иска к шоумену Отару Кушанашвили. Она обратила внимание, что окончательное решение будет принимать судья.

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