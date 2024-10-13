Наташа Королева рассказала, как похудела

Певица Наташа Королева призналась в беседе с kp.ru, что похудела на несколько килограмм.

Королева отметила, что следит за весом не только для зрителей, но и для своего супруга Сергея Глушко (Тарзана).

«Помню слова мужа, он как-то мне сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!» И я делаю все для этого: хожу в спортзал, слежу за питанием», — поделилась артистка.

Королева занимается спортом и пересмотрела питание, чтобы держать себя в форме. Она также начала осваивать виброплатформу. Тренажер создает в теле вибрацию, которая достигается благодаря движению платформы. Он помогает мышцам сокращаться и повышает их эластичность.

В октябре Королева призналась, что не поддерживает тенденцию обращаться к целителям. Она посоветовала обращаться к традиционным докторам. Артистка призвала заниматься своим здоровьем и ежегодно проходить медицинские обследования.

Наташа Королева впервые вышла на сцену в 1976 году в составе Большого детского хора радио и телевидения Украины. Артистка стала наиболее известна после сотрудничества с композитором Игорем Николаевым. В 1990 году их работа «Желтые тюльпаны» попала в финал фестиваля «Песня года».

Ранее Наташа Королева высказалась против массового распространения квадробинга.